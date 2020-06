Hasselt en Hogeschool PXL zetten in op talent in nieuwe STEM-academy

De Limburgse secundaire scholen reageren opgetogen nadat ze te horen kregen dat leerlingen vanaf september weer fysiek op school aanwezig mogen zijn. Zolang er geen coronavaccin is, moeten leerlingen van het middelbaar minstens één dag per week afstandsonderwijs volgen. Volgens het Sint-Jan Berchmansinstituut in Zonhoven is dat een goed signaal, want het afstandsonderwijs biedt heel wat bijkomende kansen. Wel is het nog even wachten op de verdere uitwerking van de draaiboeken waar de scholen dan mee aan de slag kunnen gaan.