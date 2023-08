Hasselt houdt maandag noodplanningsoefening op weide Pukkelpop

De stad Bree mag sinds kort de oeverzwaluw verwelkomen. Naast de huis-, boeren- en gierzwaluw is er nu dus ook een vierde soort. In juni 2022 plaatste de stad een kunstmatige oeverzwaluwwand op het industrieterrein. Die zit ondertussen vol met zwaluwen. De natuurlijke broedplaatsen van de oeverzwaluw staan al een tijdje onder druk, ze houden van een steile wand. Maar in functie van dijkverstevigingen verdwijnen deze uit hun leefgebied. In de oeverwanden maken de zwaluwen horizontale nestgangen van wel 120 cm diep. In Bree staat er nu één wand, maar de stad hoopt dat onder andere grondbewerkingsbedrijven mee hun schouders zetten onder dit initiatief.