De toeristische sector in Limburg heeft er een topvakantie opzitten. 330.000 toeristen overnachtten in de afgelopen twee weken in onze provincie, een absoluut record. En dat ondanks het wisselvallige weer. Dat de echte bloesempracht nog even op zich laat wachten, en het feit dat de Walen pas in mei lentevakantie hebben, zou wel eens voor een verlenging van het toeristisch seizoen kunnen zorgen. En als we een terrasje doen, geven we terug meer geld uit. Horeca-uitbaters zijn dan ook in hun nopjes.