Hasselt kermis zonder coronamaatregelen: enkel mondmasker nog verplicht

In een normale opstelling en met 163 attracties opent één van de grootste kermissen van Vlaanderen zijn deuren op 18 september. Ook het vuurwerk vindt dit jaar opnieuw plaats aan de Kanaalkom. Omdat er meer dan 5.000 bezoekers tegelijk op de kermis zijn, vraagt de federale overheid wel om een mondmasker te dragen. "Ondanks een kleine beperking, vieren we weer kermis zoals vroeger", aldus een opgeluchte burgemeester Steven Vandeput en schepen van kermissen Rik Dehollogne. "Met 163 attracties is en blijft Hasselt Kermis één van de grootste kermissen van Vlaanderen", vertelt Rik Dehollogne, schepen van kermissen. "Met de Snow Jet, De Big Splash -beter bekend als de boomstammetjes- en de Techno Power zijn er trouwens drie grote, nieuwe attracties aan onze kermis toegevoegd." Prikkelarme kermisdagNaar goede gewoonte organiseert de stad Hasselt op maandag 20 september van 16 tot 20 uur een prikkelarme kermis. De traditionele familiedag met speciale acties voor de kinderen wordt georganiseerd op 23 september. Ook de kermisjaarmarkt op 21 september gaat gewoon door. Op weekdagen opent de kermis vanaf 16 uur, in de weekends vanaf 14 uur. Eetkramen openen doorgaans ’s middags. De kermis duurt tot zondag 26 september. VuurwerkHasselt Kermis word 18 september om 21 uur op gang getrapt met een vuurwerkspektakel aan de Kanaalkom. Vorig jaar konden die festiviteiten niet doorgaan omwille van de coronapandemie. Om alles in goede banen te leiden, bedachten het stadsbestuur en het Koninklijk Feestcomité een oplossing: "We kiezen dit jaar voor vuurwerk dat hoger in de lucht geschoten wordt tot wel 80 meter. Op die manier kan je op verschillende plekken het vuurwerk bekijken en kunnen we de mensenmassa beter spreiden", aldus burgemeester Steven Vandeput. Bij het vuurwerk is er geen mondmaskerplicht. Wel vraagt het stadsbestuur aan bezoekers om de regels rond social distancing te respecteren, en waar dit niet mogelijk is toch een mondmasker te dragen."Gezond verstand gebruiken"Geen reserveringen, geen tijdsloten en geen compartimentering. "We vieren weer bijna kermis zoals we dat gewoon zijn", aldus burgemeester Steven Vandeput. De federale regering vraagt wel om voor kermissen waar meer dan 5.000 bezoekers zijn, het mondmasker te verplichten. "We volgen zoals de steeds de regels die ons opgelegd worden al mag deze enkele beperking de sfeer niet drukken. Als iedereen zijn gezond verstand gebruikt, komt het allemaal goed", besluit de burgemeester.