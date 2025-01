Hasselt klaar om stijgend aantal dak- en thuislozen op te vangen tijdens koude periode

Deze ochtend is een autobus uitgebrand op de Napoleonsweg in Grathem in Nederlands-Limburg. In de bus zaten heel wat leerlingen die op weg waren naar school in Maaseik en Kinrooi. Er vielen geen gewonden. Rond 7.45 uur brak de brand uit. Tijdens de rit werd een brandlucht waargenomen, waarop de chauffeur het voertuig direct aan de kant zette. Daardoor konden alle leerlingen tijdig de bus verlaten. In geen tijd stond de touringcar in lichterlaaie. De weg werd afgesloten om de brandweer alle tijd te geven voor de bluswerken. Een tweede bus is de leerlingen ter plaatse komen ophalen en heeft hen wat later op school afgezet.