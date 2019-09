Hasselt klaar voor herdenking 75 jaar bevrijding

Tijdens een pilootproject van twee jaar heeft de politie in Limburg het taser stroomstootwapen geen enkele keer gebruikt. De politie lijkt zo'n wapen dus nergens voor nodig te vinden, maar minister van binnenlandse zaken Pieter De Crem wil het proefproject toch verlengen.De Universiteit Hasselt zet een belangrijke stap in de behandeling van progressieve MS. De onderzoekers hopen op termijn een medicijn te ontwikkelen.De verkoop van de appartementen in Quartier Bleu aan de Blauwe Boulevard in Hasselt verloopt volgens plan. Dat zegt de projectontwikkelaar in een gesprek met onze redactie. De eerste bewoners nemen hun intrek in januari.Staf Cars in Lommel groeit uit zijn voegen sinds het bedrijf low cost busreizen in Europa uitvoert voor Flixbus. Deze zomer vervoerde Staf Cars 80.000 toeristen. Volgend jaar rijden de Noord-Limburgers iedere dag naar SpanjeEn op het voormalig mijnterrein in Zolder is het cultuurcentrum Muze geopend.