Hasselt krijgt compleet nieuwe stationsbuurt met plaats voor een hotel

In Diepenbeek heeft gisterenavond een hevige brand gewoed in een achterbouw. Er vielen geen gewonden. Wel stonden er enkele kooien met duiven en siervogels in de woning, die niet meer gered konden worden. Rond 22u40 werd de brandweer van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg opgeroepen voor een brand in de Grensstraat in Diepenbeek, vlakbij de grens met Bilzen. In geen tijd stond de woning in lichterlaaie. De brand ging gepaard met hevige rookontwikkeling. De brandweer van de hulpverleningszone Oost-Limburg kwam als eerste ter plaatse en startte met de bluswerken. De brandweer Zuid-West Limburg arriveerde even later. Het vuur was snel onder controle, maar de schade aan het pand is groot. De zoon des huizes zou in de achterbouw wonen. Voorlopig is nog niet duidelijk hoe de brand is kunnen ontstaan.