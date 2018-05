Hasselt maakt zich op voor een nieuwe Kunstennacht

De Limburgse muzikant, Left Hand Georges, trekt de wereld rond om muziek te schrijven, en zo is hij de enige zwervende Limburgse artiest. Binnen enkele maanden wordt er ook een documentaire gemaakt over zijn leven. Beginnend in zijn geboortestad Heusden-Zolder. De zanger heeft een nieuwe plaat uit en hoopt via de film meer bekendheid te krijgen in Limburg.