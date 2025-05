Het festival Rock Herk lost de laatste lading namen voor de editie van 18 en 19 juli. Het Canadese duo Death From Above 1979 zal eindelijk nog eens te zien zijn in België. Dat is sinds 2018 geleden. Ze krijgen die dag gezelschap in de club van Doodseskader, Crackups, Divided, Gull House en de Nederlandse acts Hang Youth en BUG. De rock'n roll band Sha La Lee's, Wixcakes en Piffy maken de line-up van de Main Stage compleet. Als pioniers van de elektronische muziek staat er niemand minder dan Digitalism. Ook de Limburgse séa maakt de line-up compleet met Kittin en Amber Broos. Het festival vindt plaats op vrijdag 18 en zaterdag 19 juli in Herk-de-Stad.