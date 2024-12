Hasselt neemt extra veiligheidsmaatregelen op Winterland na terreuraanslag op kerstmarkt in Maagdenburg

- Het parket gaat hogere boetes innen van druggebruikers op muziekfestivals in Limburg. En er moet een gecoördineerde aanpak komen van de georganiseerde drgscriminaliteit in de Port of Limburg. Dat zegt procureur Frank Bleyen in gesprek met TV Limburg.- Vlaams minister Zuhal Demir verbiedt smartphones op school. Zowel in de lagere scholen als in het middelbaar onderwijs komt er een totaalverbod op gsm's.- Het Natuurhulpcentrum vraagt een algemeen vuurwerkverbod op oudejaarsavond. In Limburg zijn er nog 14 gemeenten die vuurwerk toelaten, al dan niet met een vergunning.- Het iconische Dokter Willemsgebouw in Hasselt wordt een groen stadskwartier waar het ook voor jongeren betaalbaar is om te wonen.- En zowel KRC Genk als STVV moeten dit weekend op zoek naar eerherstel, Genk in de titelstrijd en STVV in de strijd om het behoud.