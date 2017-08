Hasselt neemt uitgebreide veiligheidsmaatregelen voor Pukkelpop

- De wereldberoemde kunstenaar Luc Tuymans haalt zwaar uit naar de extreme onwetendheid van mensen en media die kritiek hebben op het nieuwste project van zijn Loonse vriend en medekunstenaar Gert Robijns. Die zou een peperduur kunstwerk van hem verbranden maar dat is volgens Tuymans onzin. - In Genk filmt een beveiligingscamera hoe een man een auto in brand steekt. - Het Ziekenhuis Oost-Limburg is op zoek naar eiceldonoren. - De stad Hasselt neemt uitgebreide anti terreurmaatregelen om de veiligheid van festivalgangers te verzekeren op Pukkelpop. - En we blikken vooruit op de eerste Ommegang nu zondag van de Virga Jessefeesten in Hasselt.