Hasselt noemt leegstandcijfers gedateerd

Energieleverancier AECO laat weten te stoppen. Test Aankoop vraagt om een dringende rondetafelconferentie over energie.Na het faillissement van de Vlaamse Energieleverancier, het verzoek om bescherming te krijgen tegen zijn schuldeisers door Watz, de definitieve stopzetting van de activiteiten van Octa + in Brussel en de terugtrekking van talrijke leveranciers uit de hoofdstad, is het nu de beurt aan energieleverancier AECO om aan te kondigen dat hij zijn activiteiten definitief stopzet, in eerste instantie in Brussel, maar later op het hele grondgebied. Aeco, tot begin december 2021 gekend als Energie2030, is een coöperatieve vennootschap die investeerde in hernieuwbare energie. De onderneming levert al elektriciteit sinds 2007 en sinds 2018 ook aardgas. Het zal geen verbazing wekken dat de stijging van de energieprijzen aan de basis ligt van de moeilijkheden die deze leverancier ondervindt. Catastrofale situatie in BrusselDe getroffen klanten in Brussel zullen overschakelen op de vervangende leverancier, Engie na een overgangsperiode van 25 dagen. Dat wordt zo bepaald door de regelgeving, verduidelijkt Test Aankoop. Dat belet niet dat het de klant vrij staat om aanbiedingen te vergelijken en een andere leverancier te kiezen, hoewel de keuze uiterst beperkt is. "De prijsschok voor de getroffen gezinnen die op zoek moeten naar een nieuw contract zal niet te vermijden zijn, aangezien de tarieven van februari extreem hoog zijn. Vooral in Brussel, waar vanaf nu alleen Engie, TotalEnergies, Bolt, en Brusol (voor eigenaars van zonnepanelen) nog nieuwe contracten aanbieden, is de situatie precair geworden. Gezinnen in onze hoofdstad hebben nog meer dan andere gezinnen te lijden onder de hoge prijzen door het gebrek aan concurrentie op de Brusselse markt. Er moeten dringend drastische maatregelen worden genomen om een einde te maken aan deze situatie die Test Aankoop reeds sinds 2018 aan de kaak stelt, zonder dat de politiek reageert", zegt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop. Minder concurrentie is slecht nieuws voor alle consumenten: het leidt niet alleen tot een verschraling van het aanbod, maar ook tot een potentiële stijging van de prijzen. Het vormt ook een risico voor kwetsbare gezinnen die door een gebrek aan keuze zonder energievoorziening dreigen te vallen.Rondetafelconferentie energieDe verbruikersorganisatie vraagt dat de federale en gewestelijke ministers van energie dringend rond de tafel gaan zitten met de verschillende betrokken partijen: leveranciers, federale en gewestelijke regulatoren, net- en distributienetbeheerders en consumentenvertegenwoordigers om structurele oplossingen te bespreken voor deze energiecrisis, maar ook voor toekomstige crisissen die ons land ongetwijfeld nog te wachten staan. "De situatie in Oekraïne voorspelt niet veel goeds voor de prijsontwikkeling," aldus Test Aankoop, dat ervan overtuigd is dat de hoge prijzen niet snel zullen dalen. Daarom moeten fundamentele aspecten zoals de bescherming van de consument in geval van faillissement van een leverancier, de situatie van de Brusselse markt, het Consumentenakkoord Energie en de ‘ontvetting’ van de elektriciteitsrekening, besproken worden. De petitie die de consumentenorganisatie over dit laatste punt had gelanceerd, heeft ondertussen de kaap van de 50.000 handtekeningen overschreden.