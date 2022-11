Hasselt schaft het bibberzwemmen af door oplopende energiefactuur

door David Bijnens

Slecht nieuws voor de ijsberen onder ons, want dit jaar zal je tijdens de winter geen baantjes kunnen zwemmen in het buitenbad van Kapermolen in Hasselt. De reden is simpel: door de hoge energieprijzen is het gewoonweg te duur geworden om het water op temperatuur te houden. De stad Hasselt neemt de beslissing met pijn in het hart, maar oordeelt dat het niet te verantwoorden is om hier extra budget voor vrij te maken.