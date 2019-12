Hasselt zet in op sport, Runkst krijgt topsportturnhal

Rostoelgebruikers zijn niet blij met de nieuwe bestrating in Hasselt. Middeleeuwse kasseien zijn niet van deze tijd, klinkt het. De meerjarenplanning van Hasselt bulkt van de sport. Zo komt er in Runkst een nieuwe sporthal voor turnen op het hoogste niveau. Sint-Truiden zet dan wee in op gezinnen. Dat blijkt uit de meerjarenplanning die in Haspengouw is voorgesteld. Vanavond zendt TV Limburg het grote Sinterklaasdictee uit. We gaan alvast de sfeer opsnuiven in de Truiense academiezaal. En we blikken vooruit op de topper STVV-Club Brugge. De competitieleider brengt Simon Mignolet terug thuis.