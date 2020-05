Hasselts Borrelmanneke strijdt in regenboogoutfit tegen homofobie

- De lockdown is niet voor iedereen voorbij en de coronacrisis weegt met de dag zwaarder voor mensen die hun normale leven niet kunnen opnemen. We hebben het verhaal van een jonge mama uit Pelt die de medische zorg voor haar zwaar hulpbehoevende zoon in eigen handen neemt. - Wanneer kunnen we een zomervakantie boeken en wat te doen met vakanties die al geboekt waren voor de coronacrisis? Reizen naar vakantiebestemmingen blijft hoogst onzeker. We gaan na wat je nu het best doet met die reisplannen.- Door de coronacrisis is er een daling in andere infectieziekten. Buikgriep en luchtweginfecties komen veel minder voor dan andere jaren.- De economie in Limburg stevent af op een na-oorlogs dieptepunt. De export krijgt een klap van 35 procent en het aantal starters halveert.- En in de gemeenschapsscholen van Maaseik kunnen kinderen van 10 jaar proeven van een opleiding tot topsporter