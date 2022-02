12 maart 2020 gaat ons land in lockdown. Het is nu bijna twee jaar geleden. Het was een dikke streep door de rekening van menig muzikant. Want geen optredens, betekent geen inkomsten. Zo ook voor Winterland ’76. Na een jaar voorbereiding, zou de band aan een tournee door Vlaanderen beginnen. Maar die viel dus in het water. Nu, twee jaar later, komt de tour er dan toch. Op 3 maart 2022 staat Winterland ’76 met The Beatles na The Beatles in CC De Markthallen in Herk-De-Stad.Winterland '76 is op zoek gegaan naar de verborgen parels en de vergeten diamanten in het rijke repertoire van de vier Beatles na The Beatles en steekt daarnaast hun bekendere songs in een nieuw jasje. Bekijk hier een voorsmaakje.