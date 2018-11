Hasselts productiehuis Medialife investeert 1 miljoen in verdere uitbreiding

Binnenkort kunnen we in Hechtel-Eksel hoog tussen de boomtoppen fietsen. En de werken aan dat prestigieuze project in natuurgebied Bosland zijn volop aan de gang. De aannemer is op dit moment bezig met de grondwerken. In minder dan twee weken wordt de meterslange fietsbrug aangelegd. Het project "Fietsen door de Bomen" moet in het voorjaar van 2019 klaar zijn.