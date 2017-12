Hasselts restaurant Rosch valt in de prijzen

Neerpeltenaar Raf Simons is in Londen uitgeroepen tot mode-ontwerper van het jaar in Groot-Brittanië. Simons, creatief directeur bij Calvin Klein, kreeg de prijs voor zijn vernieuwende ontwerpen die wereldwijd de mode-industrie beïnvloeden. Simons ontving de prijs in de prestigieuze Royal Albert Hall in Londen.