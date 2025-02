Hasselts stadsbestuur ontkent dat leegstand dramatisch is

In Hasselt zit een invalide vrouw opgesloten in haar appartement omdat de lift kapot is. De vrouw woont op de vierde verdieping, maar kan geen trappen maken omdat ze lijdt aan COPD en het chronisch vermoeidheidsyndroom. De lift is al een week defect, en op de wisselstukken is het minstens drie weken wachten. De vrouw kijkt nu opnieuw tegen een maand thuiszitten aan, want in het verleden was de lift ook al eens een maand stuk.