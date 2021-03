Hasselts testfestival gaat voorlopig niet door

Eén jaar geleden viel het culturele leven plots volledig stil. Corona zorgde ervoor dat concerten en theatervoorstellingen onmiddellijk werden geschrapt. De hele evenementensector ging plat. Niet enkel artiesten maar ook duizenden technici en ondersteunend personeel zaten plots zonder werk. Eén jaar later is het nog steeds wachten op perspectief. Door het schrappen van Rock Werchter en Graspop mogen we een normale festivalzomer vergeten. In onze reeks over één jaar corona getuigen artiesten Stijn Meuris en Piet De Pessemier over hoe ze na een jaar repeteren plots zonder werk zaten.