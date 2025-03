Hasseltse advocaten maken reclame op bierviltjes in cafés

door Dirk Billion

Cafégangers in Hasselt reageren met gemengde gevoelens op een advocaat die reclame maakt op bierviltjes. "Even vergeten dat je bob bent. Wij verdedigen uw rechten ook als het goed scheef zit." Zo luidt de campagne. En die schiet al eens in het verkeerde keelgat. Tegenstanders hebben het over het aanzetten tot drinken of het goedpraten van rijden onder invloed. Advocaat Christope Bielen is zich van geen kwaad bewust en wil via 50 horecazaken zijn naamsbekendheid vergroten.