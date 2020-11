Militairen uit Leopoldsburg springen op dit ogenblik bij in een woonzorgcentrum in Laarne, in Oost-Vlaanderen. Het woonzorgcentrum Hof ten Kouter kampt met veel besmettingen en het zorgpersoneel is uitgevallen. De hulp van de soldaten is dus meer dan welkom. Het leger zet in alle Vlaamse woonzorgcentra in totaal al zo'n 130 militairen in. Hun soldatenuniform hebben ze voor de gelegenheid thuis gelaten.