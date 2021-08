Het Gallo-Romeins Museum in Tongeren organiseerde van 6 februari tot 1 augustus de prestigieuze expositie 'Oog in oog met de Romeinen' in samenwerking met het British Museum. Meer dan 41.000 mensen bezochten de tentoonstelling. De expo dompelde de bezoekers onder in de Romeinse cultuur. Die kende vele regionale varianten. De Romeinse maatschappij was een wereld van ‘eenheid in verscheidenheid’, zo maakte de tentoonstelling overduidelijk. Bezoekers spraken zich vooral lovend uit over de diversiteit aan topstukken, over de meeslepende films met ‘ooggetuigen’ en de audioguides die helder duiding gaven, ook aan kinderen. Opvallend veel families met jonge en oudere kinderen vonden de weg naar het museum. Het Gallo-Romeins Museum brengt de komende maanden zijn permanente tentoonstelling ‘Van neanderthaler tot Gallo-Romein’ opnieuw in de belangstelling. Tot eind augustus zijn er speelse kijktochten voor kinderen vanaf 4 jaar. Volgend jaar staat een nieuwe tijdelijke expositie op stapel. Hierover wordt meer bekendgemaakt in het najaar.