Hasseltse beiaardconcerten gaan morgen van start

Stadsbeiaardier Jan Verheyen trapt aanstaande vrijdag 25 juni de beiaardconcerten in Hasselt af, samen met pianist Andy Willems. Collega-beiaardier Kenneth Theunissen heeft dan weer een leuk extraatje in petto. Hij programmeerde een deuntje voor het EK-voetbal op de beiaard, die dit zal spelen na elke winst van de Rode Duivels én nog wat vaker wanneer de Belgen het nog ver zouden schoppen.

“Het openingsconcert van de Hasseltse beiaardconcerten, die ook deze zomer iedere vrijdag gratis plaatsvinden aan de beiaardtoren van de Sint-Quintinuskathedraal, is er één om bij weg te dromen”, zegt schepen van Cultuur Joost Venken (RoodGroen+). Pianist Andy Willems en beiaardier Jan Verheyen brengen tussen 18 en 19 uur vanuit de toren een set van ontspannende en meditatieve muziek. Ze spelen eigen werk dat het publiek in hogere sferen brengt. “De beiaardklokken doen dienst als gigantische klankschalen met een helende functie”, vertelt Jan Verheyen. “Voeg daar nog de rustgevende pianoklanken bij en je krijgt prachtige klankwolken die van boven in de toren over de stad heen gestrooid worden. Breng gerust je eigen yogamatje, zeteltje of wat dan ook mee. Of zet u op een van de terrasjes, of wandel gewoon wat rond… Laat de muziek rustig over je heen waaien, ontspan en ontdek wat de klokkenvibraties met je doen en word weer helemaal zen.”

Rode Duivels

Collega-beiaardier Kenneth Theunissen is in EK-sfeer en gooide ‘Olè Olè Olè Olè’ en ‘We are the champions’ in de mix. “Voorlopig zullen we deze liedjes afspelen voor de matchen van de Rode Duivels, en nog een keer bij winst”, vertelt Theunissen. “Als de Rode Duivels doorstoten naar de halve of finale, kan ik het lied ook programmeren in het vaste dagprogramma.” Kenneth neemt de Hasselaren ook mee naar Frankrijk. Vrijdag 27 augustus brengt hij samen met Jasmijn De Wachter enkel Franse chansons. Voor een keertje zal Kenneth dan als pianist fungeren, bijgestaan door Jasmijn op de beiaard. Verwacht je aan ‘La vie en rose’, ‘La balade des gens hereux’ en een Edith Piaf medley.