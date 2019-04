Hasseltse Langeman komt uitzonderlijk buiten voor historische optocht van Maastricht

Liefhebbers van wereldcinema komen de volgende dagen weer aan hun trekken tijdens het MOOOV-filmfestival. MOOOV is nog altijd het enige filmfestival in Limburg en groeide de voorbije jaren uit tot een vaste afspraak voor wie eens graag verrast wil worden in de filmzaal. Vanavond gaat het festival in première in Euroscoop in Genk, donderdag start het ook in The Roxy Theatre in Koersel.