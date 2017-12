Hasseltse meisjes spelen grote rollen in 'De Notenkraker'

Wilt u ook eens koken als Wim Schildermans van restaurant JER? Of tijdens de eindejaarsfeesten uitpakken met een bijzonder feestmenu? Dat kan! Want exclusief voor de TVL-kijkers geeft de sterrenchef het ultieme feestrecept om klaar te maken tijdens de feesten. Chocalade met peer en pralinéBenodigdheden:Voor de chocoladebiscuit: 315 g zachte boter 315 g suiker 415 g broyage 50/50 60 g cacao 10 eieren Voor de chocoladefeuilletine: 1500 g pralinépasta (hazelnootpasta) 780 g feuilletine 390 g chocolade Voor de cacaocrumble: 560 g zachte boter 340 g suiker 20 g zeezout 6 eiwitten 400 g cacaopoeder Voor de gekookte peer: Conference-peren1 lit. water 1 kg suiker 1 lit. witte wijn Merg van 3 vanillestokken 4 citroenen Voor de perengelei: 8 dl perenpuree1 dl poire williams 1 dl suikerwater 1/1 9 g agar Voor de panna cotta-karamel: 1 lit room 50 g karamel 10 bl gelatine200 g suiker Voor het karamelpoeder: 500g room 375 g suiker 350 glucose 100 g boter 65g maltopoeder Voor de chocolademousse: 200 g fondant chocolade 250 g melkchocolade 1 lit. room 90 g s2 2 eigeel 3 eierenZo maak je het: De chocoladebiscuit: cremeer de boter in een mengkom van een keukenrobot, voeg de suiker toe, meng de cacao en broyage en voeg toe aan bovenstaand mengsel. Scheid de eieren in een pot en voeg ze vervolgens één per één toe, stort het beslag in een plaat, strijk het glad en bak af (11 à 12 min op 180°c). De chocolade feuilletine: weeg de praliné en feuilletine af in een mengkom, meng op lage stand met een keukenrobot, weeg de chocolade af in een glazen kom en smelt voorzichtig in een microgolf. Voeg nadien toe aan bovenstaand mengsel, meng goed door op de laagste stand. Bekleed een kleine bakplaat met folie, vorm de feuilletine en strijk af. Laat koelen en bewaar in de koelkast. De cacaocrumble: cremeer de boter in een mengkom van een keukenrobot, voeg suiker en zout toe. Voeg cacao en eiwitten toe, meng door en rol dun uit op bakpapier (25 à 30 min afbakken op 150°c). Laat afkoelen en cutteer (maal fijn). De gekookte peer: kook alle ingrediënten voor het suikerwater op en laat afkoelen. Schil de peren en kook beetgaar in het suikerwater. Laat afkoelen en snij in gewenste vorm. Draai het snijafval van de peer glad en giet in spuitflesje. De perengelei: kook alles samen op en giet in vormpjes. De panna cotta karamel: kook de room, suiker en karamel op. Laat koelen, voeg gelatine toe en stort uit op een bakplaat. Laat koelen in de diepvries en maak vormen met een uitsteekring. Het karamelpoeder: kook de room, suiker, glucose en boter tot 110°c, laat afkoelen en cutteer 210 g van bovenstaand poeder. Meng met 65 g malto. De chocolademousse: klop de room op in een keukenrobot tot mayonaise-dikte. Smelt de fondant en melkchocolade voorzichtig in een microgolf. Klop eigeel en eieren met suiker in een keukenrobot op tot stevig schuim. Voeg op de laagste stand gesmolten choco toe aan eischuim, even doorkloppen. Voeg 1/3 room aan chocobeslag toe en roer door met een spatel, voeg 2/3 room toe en meng goed door. Afstorten en koelen. Als laatste… Leg alle onderdelen van het gerecht op het bord en dresseer zoals op de foto