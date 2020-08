Hasseltse pleit voor sweetheart visum tijdens coronacrisis

Vanaf morgen tot en met maandag geldt code rood voor de hitte in ons land. In Limburg kan ket kwik dit weekend makkelijk boven de 36 graden uitkomen. Voldoende water drinken, rusten en uit de zon blijven is de boodschap. Met deze tropische temperaturen zoeken Limburgers maximaal verkoeling op in één van de vele openluchtzwembaden. Dat is vandaag ook het geval bij Wilhelm Tell in Oudsbergen.