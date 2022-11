Hasseltse schepen wil kinderopvang lokaal organiseren

door Luc Moons

In Hasselt blijven 14 ouders, en een zestal die op de wachtlijst staan, in het ongewisse over wat er met hun kinderen moet gebeuren na januari. De kinderopvang van Rheia in de stad zit in financiële problemen en moet wellicht sluiten. Schepen Habib El Ouakili eist een oplossing. Voor december is die er, maar daarna blijft het een vraagteken. El Ouakili heeft voor een half jaar elders opvang voor de ouders, die in de kou staan. Maar de stroeve samenwerking met het Agentschap Opgroeien staat die oplossing in de weg. Zo haalt hij hard uit in het TVL Nieuws. Hij pleit ervoor dat steden en gemeenten een grotere rol krijgen bij de kinderopvang. Maar zo kan het niet verder, aldus de Hasseltse schepen.