Hasseltse scouts vieren 75ste verjaardag

De Limburgse dansscholen verenigen en tonen dat er veel talent in onze provincie is. Dat is de bedoeling van het Spring Dance Event dat komende zondag aan de PXL Hogeschool in Hasselt plaatsvindt. Er is een groot dansaanbod in onze provincie, maar het aanbod is versnipperd. Via het evenement wild docente Inge Joosen een groter publiek bereiken, maar ook de nood aan een meer professionele omkadering wordt benadrukt.