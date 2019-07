Hasseltse start-ups laten kinderen bijleren in vakantie

Wat moet je doen tijdens een brand? En wat moet je vooral niet doen? Dat leren jongeren in de mobiele Fire Escape Room van Oscare, het onderzoekscentrum voor brandwonden en littekens. Want door dingen te ondervinden onthoud je ze gemakkelijker en kan je ze later beter toepassen. Dat vinden ze ook bij hogeschool PXL, waar ze de Escape Room gaan inschakelen om meer jongeren te leren wat ze moeten doen bij een brand, en hoe ze veilig hun woning of studentenkot kunnen verlaten.