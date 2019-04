Hasseltse straatmuzikant mag op Pukkelpop spelen

Komende zaterdag 13 april is het Record Store Day. Naar jaarlijkse gewoonte de dag dat de onafhankelijke platenzaken in de picture gezet worden. Wereldwijd brengen artiesten speciale releases op vinyl uit die op Record Store Day gekocht kunnen worden. In totaal zijn er zo’n 600 exclusieve titels verkrijgbaar, waaronder ook enkele Limburgse. Zo komt er onder andere een live album van Whispering Sons en een nieuwe single van Millionaire. Maar er wordt op zaterdag ook gefeest. In verschillende Limburgse platenzaken zijn er gratis optredens. Een overzicht: CD and Vinyl Pick Up Shop (Beringersteenweg 7A, 3550 Heusden-Zolder) 10u Bonfire Lakes 11u Mad About Neil: een exclusieve (misschien éénmalige) samenwerking tussen Piet De Pessemier, Davy Jansen en Jo Smeets (van LeNoise) met een tribute aan Neil Young. 13u Crayon Sun 15u Jimmy Dewit Gigaswing (Kapelstraat 28, 3500 Hasselt) 10u00 Murie and the Flurries 11u30 Viceroy 14u30 Peuk 16u00 Low Land Home George And The Bear (Vennestraat 353, 3600 Genk) 11u Pland 13u Sad Sad Sad 15u Faisca x Roach 17u Peuk 18u30 Roda Lits