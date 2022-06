Hasseltse student ontwikkelt baanbrekend toestel om schadelijke stoffen in voeding te meten

Op voorstel van Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir heeft de Vlaamse regering de financiering van de werking van het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg opnieuw met een jaar verlengd. Met de werkingsmiddelen van 530.000 euro kunnen alle partners ook het komende jaar verder werken aan de realisatie van het Masterplan 2040 voor het gebied. Het voorlopig enige Nationaal Park van ons land krijgt jaarlijks 1,2 miljoen bezoekers over de vloei, levert naar schatting een jaarlijkse omzet van 190 miljoen op en is goed voor 5.000 rechtstreekse en onrechtstreekse jobs, vooral door het toerisme. Eind januari 2020 werd het Masterplan 2040 door de stuurgroep van het Nationaal Park Hoge Kempen onder voorzitterschap van Demir gelanceerd. De oppervlakte van het Nationaal Park vergroot van 5.746 ha tot 12.742 ha, een uitbreiding van 55%. Vlaanderen neemt al sinds jaar en dag één derde van de werkingsmiddelen voor haar rekening. De Vlaamse regering besliste om dat wederom verder te zetten. Goed voor een injectie van 530.000 euro via Agentschap Natuur en Bos. De rest van de werkingsmiddelen wordt gedragen door andere partners, waaronder de provincie, de lokale besturen, het Grindfonds, enzovoort. Jaarlijks bezoeken meer dan 1.2 miljoen mensen het Nationaal Park Hoge Kempen. In 2020 nam het aantal bezoekers in sommige toegangspoorten toe met meer dan 30 %. Het ambitieuze Masterplan, dat 32 partners lanceerden voor de verdere ontwikkeling van het Nationaal Park, voorziet de komende jaren in forse investering in zowel de nieuwe als in de bestaande poorten, zodat het Nationaal Park nog meer als economische hefboom voor de regio ingezet kan worden. Het is alvast een model dat internationaal veel waardering oogst. Het Nationaal Park levert naar schatting een jaarlijkse omzet van 190 miljoen op en is goed voor 5.000 rechtstreekse en onrechtstreekse jobs, vooral door het toerisme. Vlaanderen startte vorig jaar de zoektocht naar kandidaten voor bijkomende Nationale Parken en Landschapsparken die ze de komende jaren wil oprichten. 13 kandidaten zijn daarbij door naar de volgende ronde en worden begeleid in de opmaak van een masterplan, dat in het voorjaar 2023 moet leiden tot een finale keuze.