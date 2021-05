*Tegen het einde van het jaar krijgt al zeker de kwetsbare bevolking een derde coronaprik. Dat bevestigt Wouter Beke in een gesprek met de TVL redactie. Het wordt een boostervaccin, waaraan volop gewerkt wordt en dat ons moet beschermen tegen de varianten van het virus. 1 of 2 vaccinatiecentra in onze provincie zullen daarvoor langer openblijven. *De winkels krijgen eindelijk volk over de vloer. We kopen weer meer. Dat heeft te maken met de coronaversoepelingen en vooral met de heropening van de terrassen. Die zaten in Hasselt ook vandaag bij dit druilerige weer vol. Het is duidelijk. De binnenstad leeft op. *Burgemeester Sauwens van Bilzen eist van het gerecht snel duidelijkheid over de daders van de brandstichting in Grote Spouwen. Nu het vaststaat dat het asielcentrum er niet komt, is de indruk gewekt dat de brandstichters gewonnen hebben. *In Tessenderlo is geprotesteerd tegen de komst van een nieuwe gascentrale van Tessenderlo Chemie. Als de plannen doorgaan, wordt het de grootste centrale van ons land. *Kunstenares Si Bollé toont haar klaprozen in een leegstand handelspand. Ze bracht haar schilderkunst van de Marollen naar Hasselt.