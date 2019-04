Hasseltse webwinkel verkozen tot beste van het land

Met een kraan is een pizzaoven van vier ton over het dak van het nieuwe restaurant Giuliano in Genk gehesen. Horecaondernemer Giuliano Bruno moest een muur uitbreken om het gevaarte uiteindelijk in de keuken te schuiven. De oven uit Italië kostte zo'n 30.000 euro in een totale investering van anderhalf miljoen euro in Genk. Goed voor zo'n 20 nieuwe banen en nog eens het dubbele aan jobstudenten.