door Dirk Billion

Hogeschool UCLL wint voor het derde jaar op rij de studentenregatta in Hasselt. Al waren de teams in een bijzonder spannende race aan elkaar gewaagd. Het verschil aan de meet was nog geen seconde. Zo'n 2.000 supporters genoten van een twintigste editie in de volle zon. Opmerkelijk is de professionele groei van een sportevenement op hoog niveau dat in 2004 startte als een studentenfeest.