Heeft Dutroux het recht om ooit vrijgelaten te worden?

Vanochtend om half drie heeft de lokale politie Bilzen-Hoeselt-Riemst het rijbewijs van een 18-jarige bestuurder uit Genk ingetrokken. De passagier werd in het bezit gevonden van een gebruikshoeveelheid marihuana en attributen om wiet te gebruiken. De 18-jarige bestuurder had geen alcohol gedronken en ook alle documenten bleken in orde te zijn. Maar omdat de gestandaardiseerde checklist positief was, werd een speekseltest opgelegd. Deze test wees op het recentelijk gebruik van marihuana. Het rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. De jonge bestuurder had pas sinds juli zijn rijbewijs. Op het commissariaat van Bilzen werd een bloedproef uitgevoerd. De drugs en attributen werden in beslag genomen. De bestuurder zal zich later moeten verantwoorden voor de politierechter