Heeft Nationaal Park Hoge Kempen mooiste loopparcours van Vlaanderen?

Nu de cultuursector gelijk krijgt, zijn er meer sectoren die zich laten horen. Zo trekt de bowlingfederatie ook naar de Raad van State. En ook Voetbal Vlaanderen klaagt de huidige maatregelen aan. De sluiting van de cultuursector wordt opgeheven omdat de maatregel ‘disproportioneel’ is en ‘niet steunt op adequate motieven’. Voetbal Vlaanderen is blij dat er een oplossing gevonden is voor alle artiesten, organisatoren, gezelschappen, theaters, bioscopen en ga zo maar door. Maar tegelijkertijd begrijpt men niet waarom er dan geen publiek mag zijn bij voetbalwedstrijden buiten."Het is bijzonder vreemd dat je met 200 personen in de bioscoop naar een film kan gaan kijken, maar dat je niet met 200 toeschouwers langs een voetbalplein met een omtrek van enkele honderden meters in de buitenlucht mag staan," zegt Marc Van Craen, voorzitter van Voetbal Vlaanderen. "Alle logica is zoek". Ook minister van Sport, Ben Weyts, klaagde dezelfde anomalie afgelopen nacht reeds aan. Voetbal Vlaanderen zal bekijken welke stappen er kunnen genomen worden richting het aanvechten van deze regels bij de Raad van State. "We hopen dat het niet zo ver moet komen en dat het gezond verstand het haalt in dit debat," besluit Nand De Klerck, woordvoerder van Voetbal Vlaanderen.