Heeft Naya opnieuw toegeslagen? "Acht schapen doodgebeten in Ranst"

In Lommel worden opnieuw vaten met drugsafval gevonden. En dat op exact dezelfde plaats waar er begin deze maand vaten gedumpt werden.De nakende sluiting van Carrefour Genk zindert na. Volgens VKW Limburg is de manier waarop Carrefour de beslissing aankondigt te hard, maar is het wel de juiste beslissing. Meer bedrijven moeten inzetten op digitalisering.In Ranst werden de voorbije weken een tiental schapen doodgebeten. Al snel werd in de richting van wolvin Naya gewezen, maar volgens de GPS-gegevens is de wolvin nooit in de Antwerpse Kempen geweest.Morgen staan Racing Genk en STVV weer tegenover mekaar in de Limburgse derby. De inzet van het rechtstreeks duel is een plaats in de top 6. En TVL-kok en sterrenchef Jo Grootaers krijgt nu ook internationale waardering. De chef-kok van restaurant Altermezzo is door Michelin genomineerd voor Europese jonge chef van het jaar.