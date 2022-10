Dit weekend opent chef-kok Danny Vanderhoven zijn pop-up restaurant in de Xior-studententoren op de PXL-campus. Het restaurant zal Eleven E heten. Naar de Elfde Liniestraat, en ook naar 11th Avenue in New York. Want het restaurant is helemaal ingericht volgens de Great Gatsby-stijl. En de grootste troef: aan tafel heb je een fantastisch uitzicht op de Hasseltse skyline.