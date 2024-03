Helft Limburgse productiebedrijven stelt investeringen uit door hoge energiekosten

De administratieve last, waar de boeren over klagen, speelt ook grote economische spelers als Aperam parten. Het wordt een uitdaging om Aperam en andere maakbedrijven in Genk, in België te houden. Dat zegt Vlaams minister van Werk Jo Brouns. Voor busbouwer Van Hool is het wellicht te laat, voor Aperam nog niet. Brouns was deze namiddag te gast bij de staalproducent. Hij bezocht er een driedaags vakantiekamp van de PXL, waarbij jongeren tussen 14 en 18 warm gemaakt worden voor een STEM-opleiding. Want ook dat is cruciaal voor de toekomst. Bedrijven smeken om technisch opgeleide profielen.