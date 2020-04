Helft minder coronaboetes in sommige Limburgse politiezones

Aan de grens met Nederland blijft de politie mensen betrappen die zich niet houden aan de coronamaatregelen. De politie Bilzen-Hoeselt-Riemst moest gisteren weer vijf coronaboetes uitschrijven aan de grensovergangen in Kanne en Vroenhoven (Riemst). In Kanne betrapte de politie binnen een tijdspanne van vijftien minuten maar liefst vier personen, die zonder geldige reden de grens overstaken aan een afgesloten grensovergang in de Onderstraat. Eén bromfietser werd tegenhouden terwijl hij naar een supermarkt in Nederland reed, om daar zijn plastic flessen in te leveren voor statiegeld. Hij kreeg een coronaboete van 250 euro en zijn bromfiets werd getakeld. Het voertuig was namelijk niet ingeschreven en ook niet gekeurd. Een 90-jarige dokter op rust werd beboet terwijl hij de grens overstak om een taartje te halen bij de lokale bakker. Daarmee wou hij op bezoek gaan bij een oud-patiënt die ziek was. Twee andere personen hadden eerder de grens overgestoken en wilden terugkeren van België naar Nederland. Gezien zij geen wettige reden hadden om in België te zijn, kregen zij ook een boete van 250 euro. Ook bij de grote grensovergang in Vroenhoven werd één persoon betrapt. Hij had zijn kinderen de dag voordien naar hun grootouders in Nederland gebracht en wilde hen gaan ophalen. De man, wiens vrouw nota bene in het ziekenhuis van Maastricht werkt, kreeg ook een boete van 250 euro.