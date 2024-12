Na een onderzoek naar mazoutfraude door de Federale Gerechterlijke Politie van Limburg zijn 23 personen aangehouden. In juli 2023 werd, onder leiding van een onderzoeksrechter van Tongeren, een grootschalig onderzoek opgestart naar twee criminele organisaties die zich op grote schaal zouden bezighouden met het ontkleuren van rode mazout, om deze vervolgens in diverse tankstations te leveren. Door huisbrandolie als diesel te verkopen verdient de criminele organisatie, middels de ontduiking van accijnzen, gigantische sommen. Tijdens het onderzoek gevoerd door de Federale Gerechterlijke Politie van Limburg, werden huiszoekingen, aanhoudingen en inbeslagnames uitgevoerd in Zutendaal,een aantal Waalse gemeenten en in Frankrijk. Dankzij dit onderzoek kon minstens 30 miljoen liter ontkleurde mazout in kaart worden gebracht. In totaal werden een 400-tal rechercheurs ingezet bij 71 zoekingen. Acht tankstations werden verzegeld en 23 personen effectief aangehouden. Er werd 5.940.237 euro aan giraal geld en 355.435 euro aan cash geld in beslag genomen.