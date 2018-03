Hells Angels worden in verschillende gevangenissen opgesloten

Seriemoordenaar Renaud Hardy is door de assisenjury in Tongeren veroordeeld tot een levenslange celstraf voor twee moorden, verkrachtingen met foltering en twee moordpogingen. De advocaat van de 55-jarige Mechelaar had de jury nog om verzachtende omstandigheden gevraagd, maar die zijn er volgens de jury niet, integendeel. Hardy is een gevaar voor onze maatschappij. Toen de seriemoordenaar zijn straf hoorde, barstte hij in tranen.