Helvoet Lommel start procedure collectief ontslag

Vanham is momenteel CEO bij verzekeringsmaatschappij Generali Belgium. Van opleiding is hij Master in de Rechten. De 42-jarige Beringenaar maakte carrière in de verzekeringssector in binnen-en buitenland. Op 1 januari neemt hij de fakkel over van Stijn Bijnens, die 11 jaar aan het hoofd stond van de LRM-groep.