- De Genkse CD&V-schepen Ali Caglar verschijnt voor de rechter voor corruptie. Hij zit samen met een Hell's Angel en een Nederlandse aannemer in de beklaagdenbank. Caglar legt zijn schepenmandaat neer tot er een uitspraak is van de rechter. - Bokrijk viert zijn zestigste verjaardag. Met een miljoen bezoekers per jaar is de groene long tussen Hasselt en Genk ook vandaag nog de belangrijkste toeristische trekpleister van Limburg. - Illegale drugsproducenten voelen zich steeds meer thuis in Noord-Limburg. In de eerste drie maanden van dit jaar zijn er al evenveel sluikstorten met drugsafval teruggevonden dan tijdens het hele jaar voordien in de hele provincie. - En in Lommel opent het tweede Limburgse crematorium de deuren. Wij kregen er vanochtend een rondleiding.