Herbekijk het lijsttrekkersdebat van de provincieraadsverkiezingen

Het is misschien aan u voorbijgegaan, maar we moeten ook kiezen voor een nieuwe provincieraad. Het worden ook wel de vergeten verkiezingen genoemd. Wij proberen u wegwijs te maken. Limburg is opgedeeld in drie districten, met een twintigtal lijsttrekkers. Wij hebben er zes uitgenodigd voor een debat. Een uur lang gaan wij deze kandidaten vragen stellen en we gaan met hen in debat om u te helpen uw keuze te maken. Wie kan u overtuigen en wie kan u nog van gedachte doen veranderen?