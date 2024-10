- In Limburg Kiest gaat het lijsttrekkersdebat vanavond over Genk. We blikken al even vooruit naar het spannendste debat in aanloop naar 13 oktober.- Het water in de Berwijn zakt weer. Het was een spannende nacht voor de inwoners van Voeren. De nooddammen hebben het ergste voorkomen.- De Genkse Annick Beckers getuigt over het noodweer in Florida. Orkaan Milton laat er een spoor van vernieling na.- Tongeren opent het twaalfde Overkophuis in Limburg.- En net niet voor Limburg United. Er was een Europese stunt in de maak maar het Griekse PAOK trok aan het langste eind gisteren in de Hasseltse Alverberg.