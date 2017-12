Nieuws Herbekijk het nieuwsjaaroverzicht (deel 1)

In het nieuwsjaaroverzicht met Luc Moons en Veerle Verheyen geven we u een feestelijke terugblik op het nieuws van het afgelopen jaar met spraakmakende Limburgse gasten. In deel 1 spreken we met topchef Jo Grootaers, LRM-directeur Stijn Bijnens, zangeres Dana Winner, bisschop Hoogmartens, de papa van epilepsie-patiëntje Sofie, Jean-Pierre Voncken, VDAB-directeur Tinne Lommelen, progeria-patiënt Michiel Vandeweert en PXL-directeur Ben Lambrechts.



Deel 2 van het nieuwsjaaroverzicht wordt uitgezonden op 1 januari 2017 op TV Limburg vanaf 10 uur.