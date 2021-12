- De cultuursector reageert met ongeloof en verontwaardiging op de beslissing van het Overlegcomité om bioscopen, theaters en concertzalen te sluiten tot 28 januari. We hebben reacties van Stijn Meuris, van het cultureel centrum van Hasselt en van de Adelberg in Lommel.- Biostatisticus Geert Molenberghs zegt dat het overlegcomité had moeten ingrijpen in de drukke winkelstraten en kerstmarkten.- Bij een ongeval in Maaseik komt een fietser om het leven. En bij een uitslaande appartementsbrand in Sint-Truiden raakt een vrouw levensgevaarlijk gewond. - Hoe moet het verder met de wolf in Limburg? Wordt mijn energiefactuur nog duurder? En hoeveel nieuwe bossen zijn er dit jaar aangeplant in Limburg? We praten er over met Vlaams minister Zuhal Demir in ons eerste eindejaarsinterview.- En we gaan al eens kijken in de basiliek van Tongeren waar TV Limburg zaterdag de eucharistieviering voor kerstmis met bisschop Hoogmartens live uitzendt.