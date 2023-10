- De Hoge Raad voor Justitie draagt Guido Vermeiren voor als procureur-generaal bij het hof van Beroep in Antwerpen. Vermeiren wordt de hoogste magistraat in het rechtsgebied Antwerpen - Limburg.- De trajectcontroles in Maasmechelen leveren de eerste acht maanden al meer dan een miljoen euro aan snelheidsboetes op. Bijna 20.000 automobilisten werden beboet.- De gemeenteraden van Tongeren en Borgloon zetten het licht op groen voor een fusie. In beide gemeenten stemt de oppositie tegen. En in Bilzen en Hoeselt stemmen de raadsleden unaniem voor een fusie.- De politie LRH raadt ouders aan om actief mee te volgen wat hun kinderen doen op hun smartphone. De politie start een campagne in de scholen om leerlingen te waarschuwen voor sexting en andere gevaren van het internet.- En dierenasielen vragen een beter wettelijk kader voor het fokken van honden. De asielen zitten vol met honden met gedragsproblemen. Er komen ook alsmaar meer honden bij die in het buitenland gered zijn uit een asiel en dan hier opnieuw worden afgestaan.